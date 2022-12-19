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1 час назад

Россияне стали чаще покупать недвижимость за рубежом в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 2

Россияне стали чаще покупать зарубежную недвижимость, в частности спрос увеличился в 2,3 раза за год и в 1,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные Prian.ru.

Россияне стали чаще покупать недвижимость за рубежом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно предоставленной информации, в текущем году 75 процентов клиентов приобретали недвижимость для переезда. Напомним, что в прошлом году этот показатель был на уровне 55 процентов.

При этом сократилось число сделок для инвестиций, а количество заявлений для получения вида на жительство, напротив, увеличилось в связи с нестабильной ситуацией в экономике, частичной мобилизацией и спецоперацией на Украине.

Основной спрос покупателей, по словам аналитиков, пришелся на Турцию, ОАЭ, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию. Страны Европы, как уточняется, стали менее доступны для россиян из-за сложностей с переводом средств и по ряду других причин, сообщает «Коммерсантъ».

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как изменился рынок недвижимости в России за сентябрь. По его словам, на протяжении 2022 года многие продавцы квартир на вторичном рынке были готовы уступить в цене 10–15 процентов. Кроме того, из-за объявленной частичной мобилизации некоторые владельцы недвижимости могут срочно продавать свое жилье с дисконтом в 25–30 процентов.

Недвижимость,Коммерсант,
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