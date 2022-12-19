Россияне стали чаще покупать недвижимость за рубежом

Россияне стали чаще покупать зарубежную недвижимость, в частности спрос увеличился в 2,3 раза за год и в 1,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные Prian.ru.

Согласно предоставленной информации, в текущем году 75 процентов клиентов приобретали недвижимость для переезда. Напомним, что в прошлом году этот показатель был на уровне 55 процентов.

При этом сократилось число сделок для инвестиций, а количество заявлений для получения вида на жительство, напротив, увеличилось в связи с нестабильной ситуацией в экономике, частичной мобилизацией и спецоперацией на Украине.

Основной спрос покупателей, по словам аналитиков, пришелся на Турцию, ОАЭ, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию. Страны Европы, как уточняется, стали менее доступны для россиян из-за сложностей с переводом средств и по ряду других причин, сообщает «Коммерсантъ».