В мегаполисах массово дешевеет аренда жилья

В российских мегаполисах средние цены на аренду квартир снизились из-за части россиян, которые уехали за границу. Об этом рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

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«На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране и так далее. Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции», — передают слова Александра Иванова «Известия».

Так, согласно данным, аренда однокомнатных квартир в Москве подешевела на 21%, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, в Красноярске — на 3%. При этом аналитик прогнозирует дальнейшее снижение цен.

«Минимум до весны ставки аренды продолжат снижение, за это время они могут стать меньше еще на 5—10%», — считает Александр Иванов.