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56 минут назад

Аренда жилья в России оказалась выгоднее ипотеки

Lenta.ru

Арендовать жилье в крупных городах России оказалось выгоднее, чем покупать его с помощью ипотеки. К такому выводу пришел руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, пишет «Интерфакс».

Аренда жилья в России оказалась выгоднее ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Попова, в 2023 году рынок аренды покажется интереснее на фоне ухудшения условий кредитования. «Несмотря на небольшое снижение цен в последние месяцы, растет ставка по ипотеке. К тому же в условиях нестабильности не каждый готов брать на себя долговые обязательства на несколько лет вперед, все эти факторы говорят в пользу рынка долгосрочной аренды, который финансово выгоднее, чем кредит с точки зрения ежемесячных затрат», — пояснил эксперт.

В 2022 году предложение долгосрочной аренды выросло почти в два раза. При этом за год средняя ставка аренды однокомнатной квартиры выросла на 4,1 процента, а двухкомнатной — на 4,5 процента. Исключение составляют Москва, где съемные «однушки» подешевели на 8 процентов, а также Санкт-Петербург и Ставрополь, в которых снижение арендных ставок составило 12 процентов.

Ипотека остается выгоднее аренды в Астрахани, Хабаровске и Нижнем Новгороде. В этих городах разница в ежемесячных платежах за съемное жилье и по кредиту составляет 6-10 тысяч рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что аренда однокомнатных квартир в России за год подешевела на 21 процент. В Санкт-Петербурге ставка упала на 14 процентов, в Казани — на 6 процентов, а в Красноярске — на 3 процента.

Недвижимость,Алексей Попов,
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