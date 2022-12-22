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1 час назад

Названа стоимость самой дешевой арендной квартиры в Москве

Мослента

Стоимость самой дешевой арендной квартиры в Москве называют «Известия» со ссылкой на специалистов «Инком-Недвижимость».

Названа стоимость самой дешевой арендной квартиры в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«Нижний порог арендной стоимости старомосковской квартиры осенью и зимой 2021 года поднялся до 30 тысяч рублей; сегодня наиболее низкобюджетное предложение для арендаторов — 1-комнатный объект за 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

За 25 тысяч рублей в месяц горожанам предлагают снять «однушку» площадью 36 квадратных метров. Квартира, оборудованная всей необходимой мебелью, находится в панельном доме района Вешняки, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выхино».

Ранее сообщалось, что снять квартиру в Москве стало проще. Эксперты утверждают, что квартиру теперь проще снять даже арендаторам с детьми и домашними животными.

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