Названа стоимость самой дешевой арендной квартиры в Москве

«Нижний порог арендной стоимости старомосковской квартиры осенью и зимой 2021 года поднялся до 30 тысяч рублей; сегодня наиболее низкобюджетное предложение для арендаторов — 1-комнатный объект за 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.