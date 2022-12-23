"Мир квартир": квартиры на вторичном рынке в России подорожали за год на 16%

Стоимость квартир на вторичном рынке в России за год увеличилась на 16%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала "Мир квартир".

Фото: Pexels Pexels

По данным портала, стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 96,06 тыс. рублей. В 2023 году в ряде регионов также возможен слабый рост. Самый большой рост стоимости квадратного метра отмечается в Архангельске (+39,7%), Кирове (+38,2%), Махачкале (+34,3%) и Кемерове (+29,9%).

Меньше всего стоимость квартир увеличилась в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%), Сочи (+4,7%) и Севастополе (+6,3%). "С начала года во всех городах наблюдается прирост стоимости квадратного метра, кроме Краснодара, где падение составило 1%. В среднем по России за год "квадрат" подорожал на 16,2%, до 96,06 тыс. рублей", - говорится в исследовании.