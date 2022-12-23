В России могут появиться токены на покупку жилья

Вопрос возможности купить токены на часть стоимости квартиры обсуждается на рынке, возможно, такой инструмент появится в стране в ближайшее время, заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
"Продается токен, который определяет количество метров, например, в доме, где человек хочет купить квартиру. Накопил определенную сумму денег – вложил в токен и знаешь, что у тебя уже, условно, десять квадратных метров в квартире есть. Потом еще заработал и еще купил. И к концу года или в течение двух лет накопил количество токенов в таком объеме, который позволяет взять квартиру, которая вам нравится. Примерно, такая схема", - рассказал Аксаков на пресс-конференции.
"Она (схема – ред.) обсуждается на рынке, и уже ко мне обращались инициаторы этого вопроса. Так что вполне возможно, в ближайшее время такие токены появятся. Закон, с моей точки зрения, не ограничит такие возможности", - считает Аксаков.
При этом он не считает, что такой инструмент станет "супермассовым", но будет вполне интересен гражданам РФ.