В России могут появиться токены на покупку жилья

"Продается токен, который определяет количество метров, например, в доме, где человек хочет купить квартиру. Накопил определенную сумму денег – вложил в токен и знаешь, что у тебя уже, условно, десять квадратных метров в квартире есть. Потом еще заработал и еще купил. И к концу года или в течение двух лет накопил количество токенов в таком объеме, который позволяет взять квартиру, которая вам нравится. Примерно, такая схема", - рассказал Аксаков на пресс-конференции.