В Европе вырос спрос на энергосберегающие дома

Жители европейских стран стали чаще интересоваться возможностью приобретения энергосберегающих домов со сверхнизким уровнем энергопотребления. Причиной стало усиление энергетического кризиса и желание граждан сэкономить денежные средства на использовании энергии в пиковые периоды зимнего отопительного сезона, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так называемые пассивные дома отличаются максимальным уровнем сохранения и циркуляции тепла непосредственно внутри здания. За счет этого владельцы подобных объектов недвижимости экономят значительные средства. Интерес к таким домам в настоящее время наблюдается в Швеции, заявили в местной компании Fiskarhedenvillan, специализирующейся на возведении объектов недвижимости. Интерес к экономии энергопотребления также зафиксировали в Великобритании, уточняется в статье.

«Число интересующихся модернизацией окон и дверей для энергосбережения определенно увеличилось. Если в последние 12 месяцев 66% заказов компании приходилось на новые дома, то в последние два уже более половины (50%) касается ремонтных работ», — заявили британской фирме Norrsken.

В некоторых европейских странах расходы на модернизацию домов взяли на себя власти. Например, в Великобритании местное правительство запустило в ноябре программу c бюджетом в £1 млрд. Ее действие направлено на улучшение изоляции наименее энергоэффективных жилых зданий. А в Германии аналогичный проект запустили еще до кризиса и адаптировали его в 2022 году для поощрения реконструкции старых зданий. Таким образом, данная мера поможет охватить более широкий слой жителей, заключается в заметке.