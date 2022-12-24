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53 минуты назад

Названы основные конкуренты россиян за жилье в Дубае

Lenta.ru

Дома в Дубае чаще всего покупают европейцы, финансисты из Азии, индийцы и россияне, повышение спроса привело к резкому подорожанию недвижимости. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Названы основные конкуренты россиян за жилье в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основные конкуренты россиян за жилье в Дубае — европейцы. Как отмечает газета, они стремятся к теплому климату и низким налогам. Также жильем в эмиратах заинтересованы азиатские финансисты и индийцы — для последних в городе действует новая выгодная программа для долгосрочного проживания.

По данным агентства по недвижимости CBRE, количество сделок с недвижимостью с начала года побило рекорд, установленный за аналогичный период в 2009 году, а арендная плата за этот срок выросла более чем на четверть.

Ранее стало известно, что российская строительная группа компаний «Пионер» пришла на рынок недвижимости в Дубай. Застройщик заключил первую сделку. На территории площадью 0,6 гектара «Пионер» построит 45-этажное жилое здание почти в 100 тысяч квадратных метров.

Недвижимость,ГК Пионер,
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