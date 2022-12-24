Названы основные конкуренты россиян за жилье в Дубае

Дома в Дубае чаще всего покупают европейцы, финансисты из Азии, индийцы и россияне, повышение спроса привело к резкому подорожанию недвижимости. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Основные конкуренты россиян за жилье в Дубае — европейцы. Как отмечает газета, они стремятся к теплому климату и низким налогам. Также жильем в эмиратах заинтересованы азиатские финансисты и индийцы — для последних в городе действует новая выгодная программа для долгосрочного проживания.

По данным агентства по недвижимости CBRE, количество сделок с недвижимостью с начала года побило рекорд, установленный за аналогичный период в 2009 году, а арендная плата за этот срок выросла более чем на четверть.