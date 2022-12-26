Россиян предостерегли от досрочного погашения ипотеки

Стратегию рефинансирования ипотеки стоит использовать только при выплате менее половины кредита.
Об этом заявила управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По её словам, данная процедура с целью снижения ставки или долговой нагрузки оказывается выгодной далеко не для всех заёмщиков.
Всё дело в том, что, как объяснила эксперт, в большинстве российских банков ипотека гасится платежами, которые остаются одинаковыми в течение всего срока.
Их первая часть направляется на выплаты по процентам, а вторая — на погашение тела кредита. В начале срока клиенты в основном погашают проценты, а потом доли уравнивают.
Именно ввиду того, что оплата непосредственно задолженности начинается ближе к концу, рефинансирование не имеет смысла.
Как пояснила Коркка, в этом случае человек фактически берёт новый кредит и поэтому процедура повторится снова.
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