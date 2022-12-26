Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-4° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Россиян предостерегли от досрочного погашения ипотеки

Deita.ru

Стратегию рефинансирования ипотеки стоит использовать только при выплате менее половины кредита.

Россиян предостерегли от досрочного погашения ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявила управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, данная процедура с целью снижения ставки или долговой нагрузки оказывается выгодной далеко не для всех заёмщиков.

Всё дело в том, что, как объяснила эксперт, в большинстве российских банков ипотека гасится платежами, которые остаются одинаковыми в течение всего срока.

Их первая часть направляется на выплаты по процентам, а вторая — на погашение тела кредита. В начале срока клиенты в основном погашают проценты, а потом доли уравнивают.

Именно ввиду того, что оплата непосредственно задолженности начинается ближе к концу, рефинансирование не имеет смысла.

Как пояснила Коркка, в этом случае человек фактически берёт новый кредит и поэтому процедура повторится снова.

Ранее россиянам объяснили, как банки обманывают их с кредитами.

Недвижимость,Ипотека,Выплаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители