Россиян предостерегли от досрочного погашения ипотеки

Стратегию рефинансирования ипотеки стоит использовать только при выплате менее половины кредита.

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Об этом заявила управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, данная процедура с целью снижения ставки или долговой нагрузки оказывается выгодной далеко не для всех заёмщиков.

Всё дело в том, что, как объяснила эксперт, в большинстве российских банков ипотека гасится платежами, которые остаются одинаковыми в течение всего срока.

Их первая часть направляется на выплаты по процентам, а вторая — на погашение тела кредита. В начале срока клиенты в основном погашают проценты, а потом доли уравнивают.

Именно ввиду того, что оплата непосредственно задолженности начинается ближе к концу, рефинансирование не имеет смысла.

Как пояснила Коркка, в этом случае человек фактически берёт новый кредит и поэтому процедура повторится снова.