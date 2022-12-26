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1 час назад

Москве предрекли снижение цен на жилье

Lenta.ru

В 2023 году в Москве может подешеветь как первичное, так и вторичное жилье. Снижение цен на столичную недвижимость предрекли участники рынка, сообщает РИА Новости.

Москве предрекли снижение цен на жилье
Фото: ТАССТАСС

По словам основателя компании Apple Real Estate Данилы Савченко, в первом квартале следующего года стоимость жилья в московских новостройках может упасть на три-пять процентов. Эксперты ожидают такого развития ситуации на фоне временного снижения спроса в сегменте на 30-40 процентов из-за повышения ставки по льготной ипотеке. При этом в компании «НДВ Супермаркет недвижимости» полагают, что застройщики начнут использовать для привлечения клиентов дополнительные скидки.

Сворачивание ипотеки по околонулевой ставке приведет к тому, что часть покупателей перейдет с первичного рынка на вторичный. Это произойдет в том случае, если условия выдачи кредитов в сегментах станут сопоставимыми. По подсчетам Савченко, после подорожания льготной ипотеки к «вторичке» начнут присматриваться до 20 процентов клиентов. В особенности это коснется граждан, которые снимают жилье и вынуждены платить за аренду одновременно с выплатой ипотеки. При разнице в ставках около двух-трех процентов выбор готового жилья поможет им значительно сократить расходы.

В то же время эксперты ожидают общего падения спроса на московское вторичное жилье в 2023 году за счет снижение уровня благосостояния населения. Это может спровоцировать падение стоимости недвижимости на два-три процента в квартал. Вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина отметила, что за год снижение составит 10-12 процентов.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года с увеличением ставка до восьми процентов годовых — до этого она находилась на уровне семи процентов. Глава государства подчеркнул, что в стране приступят к постепенному сворачиванию этой программы.

Недвижимость,Екатерина Никитина,Владимир Путин,Apple,
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