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5 часов назад

Россияне стали лидерами по покупкам жилья в одной стране

Лера Букина

В период с января по ноябрь иностранные граждане купили в Турции существенное количество жилых объектов — 61,74 тыс. единиц, что на 20,23% превышает показатель 2021 года, следует из данных Бюро статистики Турции (TURKSTAT).

Россияне стали лидерами по покупкам жилья в одной стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возглавили данный рейтинг россияне, которые приобрели 13,9 тыс. лотов. На второй строчке оказались иранцы (7,54 тыс.), на третьем месте расположились иракцы (5,89 тыс.), на четвертом — немцы (2,49 тыс. сделок), на пятом — жители Казахстана с показателем в 2,43 тыс. лотов.

Резкий рост сделок со стороны россиян был зафиксирован в октябре – после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Международная брокерская компания Propriеtе Gеnеrale Group отмечает, что россияне также активно интересуются недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах и Казахстане.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на исполнительного директора девелоперской компании Kerzner International Филиппа Зубера, раскрыла основных конкурентов россиян в вопросе покупке жилья в Дубае. Как выяснилось, это европейцы, граждане из Азии и Индии.

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