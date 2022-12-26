Россияне стали лидерами по покупкам жилья в одной стране

В период с января по ноябрь иностранные граждане купили в Турции существенное количество жилых объектов — 61,74 тыс. единиц, что на 20,23% превышает показатель 2021 года, следует из данных Бюро статистики Турции (TURKSTAT).

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Возглавили данный рейтинг россияне, которые приобрели 13,9 тыс. лотов. На второй строчке оказались иранцы (7,54 тыс.), на третьем месте расположились иракцы (5,89 тыс.), на четвертом — немцы (2,49 тыс. сделок), на пятом — жители Казахстана с показателем в 2,43 тыс. лотов.

Резкий рост сделок со стороны россиян был зафиксирован в октябре – после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Международная брокерская компания Propriеtе Gеnеrale Group отмечает, что россияне также активно интересуются недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах и Казахстане.