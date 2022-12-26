Россияне стали лидерами по покупкам жилья в одной стране

В период с января по ноябрь иностранные граждане купили в Турции существенное количество жилых объектов — 61,74 тыс. единиц, что на 20,23% превышает показатель 2021 года, следует из данных Бюро статистики Турции (TURKSTAT).
Возглавили данный рейтинг россияне, которые приобрели 13,9 тыс. лотов. На второй строчке оказались иранцы (7,54 тыс.), на третьем месте расположились иракцы (5,89 тыс.), на четвертом — немцы (2,49 тыс. сделок), на пятом — жители Казахстана с показателем в 2,43 тыс. лотов.
Резкий рост сделок со стороны россиян был зафиксирован в октябре – после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация.
Международная брокерская компания Propriеtе Gеnеrale Group отмечает, что россияне также активно интересуются недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах и Казахстане.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на исполнительного директора девелоперской компании Kerzner International Филиппа Зубера, раскрыла основных конкурентов россиян в вопросе покупке жилья в Дубае. Как выяснилось, это европейцы, граждане из Азии и Индии.