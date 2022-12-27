Загородные дома в Подмосковье подорожали

Средняя стоимость загородного дома в Подмосковье в декабре 2022 года увеличилась на 5,4% по сравнению с январем – до 30,7 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

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«Основной рост цен пришелся на февраль-март 2022 года. Затем они перестали расти, а летом даже упали из-за спада спроса. Например, в июне они снизились сразу на 1,4% по сравнению с маем», — рассказала эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

В 2021 году 70% россиян хотели бы жить в загородном доме.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», С февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно. Об этом рассказали в федеральной риелторской компании «Этажи».