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3 часа назад

"Циан": аренда квартир в крупных городах РФ на Новый год выросла на треть

РИА Недвижимостьиещё 1

Посуточная аренда квартир на новогодние праздники в российских городах-миллионниках в среднем подорожала на 31% – до 6,2 тысячи рублей, сообщила пресс-служба "Циана".

Аренда квартир в крупных городах РФ на Новый год подорожала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в сообщении, сильнее всего стоимость посуточной аренды квартир в крупных городах выросла в Воронеже (+46%), Нижнем Новгороде (+45%) и Москве (+39%).

Также аренда квартир, по данным "Циана", подорожала в туристических городах. Так, средняя стоимость новогодней аренды по "Золотому кольцу" выросла на 66% - до 7,5 тысячи рублей. Больше всего новогодние ставки увеличились во Владимире (+75%) и Ярославле (+70%). В курортных городах наибольший рост отмечен в городах Калининградской области - в Светлогорске (+30%) и Зеленоградске (+29%), а также в Ессентуках (+30%) и Кисловодске (+28%). В Сочи снять квартиру стало дороже на 6%, а в Ялте посуточная аренда стала дешевле на 5%.

В пресс-релизе отмечается, что россияне арендуют квартиры минимально на три дня - с 31 декабря по 2 января и стараются планировать поездки заранее. Так, потенциальный спрос на посуточную аренду за предпоследнюю неделю 2022 года - 19-25 декабря - оказался ниже на четверть в сравнении с неделей ранее - 12-18 декабря.

Как отметили в "Циане", повышение ставок аренды на новогодние каникулы в этом году может быть связано с повышенным спросом на местные направления из-за ограниченного транспортного авиасообщения с рядом городов: туристы стали активно интересоваться направлениями, куда проще добраться.

Недвижимость,ЦИАН,
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