Аренда квартир «у моря» оказалась дешевле съемного жилья возле Москвы

Аренда квартир в городах у моря на новогодние праздники оказалась дешевле, чем съем недвижимости в городах возле Москвы. Об этом «Ленте.ру» рассказали специалисты «Циан.Посуточная».

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По словам экспертов, средний размер наценки за аренду квартиры в Новый год в Москве составил 2,75 раза, а за съем загородного жилья в Подмосковье — в три раза. Параметр для столичных квартир за 2021 год оценивали в 2,3 раза. Среднюю стоимость их аренды специалисты оценили в 10,8 тысячи рублей, что на три тысячи рублей больше, чем годом ранее. Средняя цена съема дома в Подмосковье с 31 декабря по 2 января составила приблизительно 150 тысяч рублей.

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В городах-миллионниках России средняя наценка с прошлого года не изменилась и составила около 2,3 раза. Средняя ставка аренды на Новый год по этим локациям установилась на уровне в 6,2 тысячи рублей, что на 31 процент дороже, чем год назад.

Что касается квартир «у моря», то наценка на них стала меньше, чем в 2021 году. Средний размер наценки оценили в диапазоне от 1,7 раза, как в Крыму, до двух раз, как в Калининградской области. В предыдущем году показатель для последней составлял 2,2 раза. В Краснодарском крае наценка установилась на уровне в 1,8 раза. Наиболее дорогая арендная ставка наблюдалась в Светлогорске — девять тысяч рублей за сутки (плюс 30 процентов за год), а самая дешевая — в Алуште, в 5,5 тысячи рублей (плюс восемь процентов за год). Кроме того, в одном из приморских городов, Ялте, за год цены снизились на пять процентов, до 6,6 тысячи рублей.

По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, наценка на аренду жилья в локациях у моря на юге страны уменьшилась из-за ограниченного транспортного авиасообщения с рядом городов. Он добавил, что местные собственники стали чаще идти на уступки и соглашаться на скидки.