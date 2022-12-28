Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
50 минут назад

ЦБ предлагает ограничить число возможностей взять льготную ипотеку для одного заемщика

ТАСС

Банк России предлагает сделать льготную ипотеку более адресной и предусмотреть, что возможностью ее получения можно будет воспользоваться только единожды. Об этом в интервью "Известиям", опубликованном в среду, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

ЦБ захотел изменить условия получения льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается", - сказала она.

В начале декабря заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов указывал, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Он отмечал, что строительная отрасль "подсела как на иглу на льготную ипотеку", однако прекращение программы сейчас станет "серьезным ударом" для застройщиков.

Президент России Владимир Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней увеличится с 7% до 8%. Он также указал расширить доступ к семейной ипотеке на семьи, где минимум двое детей не достигли 18 лет.

Недвижимость,Елизавета Данилова,Владимир Путин,Банк России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители