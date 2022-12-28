ЦБ захотел изменить условия получения льготной ипотеки

Банк России предлагает сделать льготную ипотеку более адресной и предусмотреть, что возможностью ее получения можно будет воспользоваться только единожды. Об этом в интервью "Известиям", опубликованном в среду, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается", - сказала она.
В начале декабря заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов указывал, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Он отмечал, что строительная отрасль "подсела как на иглу на льготную ипотеку", однако прекращение программы сейчас станет "серьезным ударом" для застройщиков.
Президент России Владимир Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней увеличится с 7% до 8%. Он также указал расширить доступ к семейной ипотеке на семьи, где минимум двое детей не достигли 18 лет.