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3 часа назад

ЦБ предложил изменить условия выдачи льготной ипотеки

РИА "ФедералПресс"

Центробанк предлагает сделать льготную ипотеку более адресной и предусмотреть, чтобы каждый человек мог использовать ее только один раз. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

ЦБ предложил изменить условия выдачи льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз», – пояснила эксперт.

По ее словам, предложенные меры позволят избежать дополнительного инвестиционного спроса. Дело в том, что зачастую люди вкладывают деньги в недвижимость, как в инвестиции. В результате этого рост цен усиливается, а доступность жилья снижается, пишет ТАСС.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что президенту РФ Владимиру Путину предложили запустить в стране молодежную ипотеку. Отмечалось, что молодые люди в прямом смысле влияют на развитие страны.

Недвижимость,Елизавета Данилова,Владимир Путин,Банк России,
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