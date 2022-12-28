ЦБ предложил изменить условия выдачи льготной ипотеки

Центробанк предлагает сделать льготную ипотеку более адресной и предусмотреть, чтобы каждый человек мог использовать ее только один раз. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз», – пояснила эксперт.

По ее словам, предложенные меры позволят избежать дополнительного инвестиционного спроса. Дело в том, что зачастую люди вкладывают деньги в недвижимость, как в инвестиции. В результате этого рост цен усиливается, а доступность жилья снижается, пишет ТАСС.