Ставка по льготной ипотеке в России может измениться

Правительство России при необходимости может рассмотреть возможность корректировки ставки по льготной ипотеке на новостройки в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мы договорились, что для всех мы сохранили ипотеку, да, под 8%, потому что инфляция выше. Но посмотрим, как будет идти в следующем году, если что будем корректировать", - сказал Хуснуллин.
При этом он подчеркнул, что ставка 8% гарантирована для заемщика на весь срок кредитования, несмотря на ключевую ставку Центробанка или другие изменения в экономике.
"Для государства это непростое решение, оно дорогостоящее, но оно дает стабильность отрасли и веру в то, что можно вкладываться в жилье. Это главное, что мы как государство настроены продолжать политику развития жилищного строительства, несмотря ни на что", - отметил вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но ставка по ней увеличится с 7% до 8%.