Продажи недвижимости на Украине рухнули

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о падении объема продаж на украинском рынке недвижимости с 24 февраля на 78,4%. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

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Напомним, что в этот день Россия начала специальную военную операцию на Украине. С того момента граждане продали 52,6 тыс. объектов недвижимости, уточнил Железняк.

«Это всего немного больше одной пятой от показателя за аналогичный период прошлого года», - написал он.

По словам депутата, продажи жилой недвижимости упали в 4,6 раза. С 24 февраля украинцы продали 47 тыс. квартир и домов. На спрос, как уточнил Железняк, значительным образом влияет ситуация с безопасностью в конкретных населенных пунктах.