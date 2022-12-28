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2 часа назад

Продажи недвижимости на Украине рухнули

Лера Букина

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о падении объема продаж на украинском рынке недвижимости с 24 февраля на 78,4%. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

Продажи недвижимости на Украине рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в этот день Россия начала специальную военную операцию на Украине. С того момента граждане продали 52,6 тыс. объектов недвижимости, уточнил Железняк.

«Это всего немного больше одной пятой от показателя за аналогичный период прошлого года», - написал он.

По словам депутата, продажи жилой недвижимости упали в 4,6 раза. С 24 февраля украинцы продали 47 тыс. квартир и домов. На спрос, как уточнил Железняк, значительным образом влияет ситуация с безопасностью в конкретных населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», за год объем предложения на рынке новостроек в Новой Москве вырос на 139%. Уже только с августа по ноябрь количество вышедших на продажу квартир там выросло на 58%. Вместе с тем в Старой Москве предложение, напротив, уменьшилось на 5%.

Недвижимость,Ярослав Железняк,Верховная Рада,
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