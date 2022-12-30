Названы города с наибольшим снижением цен на арендное жилье

Наибольшее снижение цен на рынке арендного жилья в четвертом квартале 2022 года было зафиксировано в таких городах, как Сочи, Севастополь и Калининград. Москва в этом рейтинге оказалась на пятом месте, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», результаты которого есть в распоряжении «РБК-Недвижимости».

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«При отсутствии роста экономики и доходов населения ставки аренды не могут расти постоянно — арендаторы просто не в состоянии платить прежнюю цену и собственникам приходится идти на уступки. Полагаем, в следующем году мы увидим либо рост ставок ниже инфляции, либо, что даже вероятнее, продолжение плавного снижения цен на аренду квартир», — прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

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Так, наиболее заметно цены на съемные жилье снизились в Сочи. Однокомнатные квартиры подешевели на 14 процентов — в среднем, до 39,4 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — на 8,5 процентов — до 42,3 тысячи рублей в месяц, трехкомнатные — на 12,5 процентов — до 54,2 тысячи рублей в месяц.

На втором месте в рейтинге оказался Севастополь. Здесь съемные «однушки» снизились в цене на 10,2 процента и стали сдаваться в среднем за 22 тысячи рублей в месяц, трехкомнатные квартиры подешевели на 10 процентов — 28,6 тысячи рублей, трехкомнатные — на 11,1 процента — до 29,6 тысячи рублей. Третью позицию занял Калининград, где однокомнатные квартиры подешевели в среднем до 18,6 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — до 23,1 тысячи рублей, а трехкомнатные — до 29,6 тысячи рублей в месяц.

Владивосток занял четвертую строчку рейтинга. Арендовать однокомнатную квартиру там можно теперь в среднем за 22,6 тысячи рублей в месяц, «двушку» — за 31,1 тысячи рублей, «трешку» — 40,5 тысячи рублей. Замкнула первую пятерку Москва, где однокомнатные съемные квартиры потеряли в цене 5,3 процента и стали стоять 39,4 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные подешевели на 4,2 процента — до 51,3 тысячи рублей, а трехкомнатные потеряли от первоначальной стоимости 2,5 процента и стали сдаваться в среднем за 64,3 тысячи рублей в месяц.