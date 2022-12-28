Москвичи бросились сдавать квартиры

За период с января по декабрь объем предложения арендного жилья в Москве вырос более чем в 2,5 раза. О том, что жители столицы бросились сдавать квартиры, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

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С января текущего года объем предложения увеличился с 13,9 тысячи до 40 тысяч объектов. Положительную динамику показателя оценили в 186,28 процента. При этом специалисты отметили, что предложение выросло более чем в два раза во всех сегментах квартир.

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Из всех доступных для съема в декабре объектов в десяти минутах ходьбы от метро располагаются 22,1 тысячи лотов — на 14,2 тысячи больше, чем в январе. Наибольший объем предложения среди них зафиксирован в сегменте двухкомнатных квартир — их в Москве представлено 8000 (плюс 209 процентов по сравнению с январем). Самый большой прирост доступных для съема объектов наблюдался среди «однушек» — положительная динамика с первого месяца года составила 229,1 процента, до 5,5 тысячи лотов. Наименьший объем предложения в декабре обнаружили в сегменте студий — 679 квартир, что на 223,3 больше, чем в начале года.

Эксперты добавили, что средняя стоимость аренды квартиры в столице по итогам ноября установилась на уровне в 69,6 тысячи рублей. С января размер параметра уменьшился на 1,46 процента, или на 1000 рублей.

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, рост объема предложения объясняется в том числе выходом на рынок объектов, которые собственники не смогли или не захотели продать. Другой причиной послужил уход арендаторов. «По нашим прогнозам, при сохранении нынешних условий, к лету 2023 года стоимость аренды и продажи жилья вырастет минимум на десять процентов. При этом к февралю-марту следующего года доступных квартир в обоих этих сегментах практически не останется», — предсказал специалист.