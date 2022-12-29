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2 часа назад

Сбер спрогнозировал рекорд по выдаче ипотеки

Lenta.ruиещё 1

В Сбере предсказали рекордный для банка объем выдачи ипотеки по итогам декабря 2022 года. Соответствующий прогноз сервиса «Домклик» опубликовали на сайте организации.

Сбер спрогнозировал рекорд по выдаче ипотеки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Сбере ожидают, что объем выдачи ипотеки в 12-м месяце текущего года превзойдет максимальные показатели, которые были зафиксированы в марте. Согласно прогнозу аналитиков, клиенты банка оформят ипотеки более чем на 370 миллиардов рублей. При этом доля жилищных кредитов на вторичную недвижимость составит 216 миллиардов рублей, на «первичку» — 138 миллиардов рублей, а на ИЖС — более 15 миллиардов.

Предполагается, что больше всего ипотеки по итогам заключительного месяца года оформят москвичи — на 50 миллиардов рублей. Вторыми станут жители Московской области с показателем в 33 миллиарда рублей, а замкнут тройку петербуржцы с параметром в 25 миллиардов. Краснодарцы возьмут жилищных кредитов на 22 миллиарда рублей, а жители Свердловской области — на 15 миллиардов.

Кроме того, в конце декабря Сбер установил рекорд по числу выданной ипотеки в день. 28 декабря 2022 года был зафиксирован максимальный показатель по числу заключенных ипотечных сделок — он впервые превысил шесть тысяч. По мнению аналитиков, на ускорение темпов выдачи жилищных кредитов повлияло изменение условий государственной поддержки, которые начнут действовать в 2023 году.

В декабре рекордную выдачу ипотеки по итогам месяца предсказали и в банке ВТБ. Согласно прогнозам экспертов, по итогам 12-го месяца текущего года российские банки могут выдать ипотечных кредитов на общую сумму в 550 миллиардов рублей. Полученный показатель станет максимальным за весь год.

Недвижимость,Банк ВТБ,
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