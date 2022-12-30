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1 час назад

В России стали выдавать меньше ипотеки

Lenta.ruиещё 1

За период с января по ноябрь 2022 года объем выданной в России ипотеки установился на уровне в 4,11 триллиона рублей. Параметр оказался на 18,6 процента ниже, чем за аналогичный период 2021-го — 5,54 миллиарда рублей. О том, что в стране стали выдавать меньше жилищных кредитов, сообщил Центральный банк России (ЦБ) на своем сайте.

В России стали выдавать меньше ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, число предоставленных кредитов за 11 месяцев 2022-го — 1,15 миллиона — сократилось по сравнению с прошлым годом на 32,9 процента, когда было оформлено 1,71 миллиона кредитов. Наконец, в ноябре нынешнего года российские банки предоставили заемщикам ипотеки в общей сложности на 470,7 миллиарда рублей, что на 7,8 процента ниже, чем в тот же месяц предыдущего года, когда сумма составила 510,6 миллиарда рублей. Количество предоставленных кредитов в одиннадцатом месяце 2022-го также уменьшилось по сравнению с ноябрем 2021-го на 18,3 процента — до 128,8 тысячи кредитов.

Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, показатели ноября текущего года превысили октябрьские. В десятом месяце 2022-го сумма выданной ипотеки была на пять процентов меньше и составила 448,3 миллиарда рублей, а количество оформленных кредитов — на 1,2 процента ниже (127,3 тысячи кредитов).

Средний размер кредита в ноябре оценили в 3,65 миллиона рублей, что на 3,8 процента больше, чем в октябре. Годовые темпы роста этого показателя к 1 ноября снизились до 12,8 процента с 13,8 процента на 1 ноября.

Средневзвешенный срок взятой ипотеки в ноябре вырос на 3,8 месяца, до рекордных 283,5 месяца (23 года и 7,5 месяца) по сравнению с октябрьским показателем. За год показатель поднялся на 29,3 месяца, или на 11,5 процента — с 254,2 месяца в ноябре предыдущего года.

Недвижимость,Банк России,
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