Аналитики рассказали, как изменились цены на новостройки в РФ

Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках за 2022 год выросла на 14,6%, а на вторичном рынке цены поднялись на 10%. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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По его словам, наиболее заметный рост средней стоимости вторичного жилья зафиксирован в Омске (16,9%), Краснодаре (16,2%) и Воронеже (14,2%). Наименьший прирост среди городов-миллионников отмечается в Ростове-на-Дону (6,6%).

Для сравнения в материале приводятся данные за 2021 год. Тогда цены на недвижимость в российских новостройках поднялись на 16,3%, на вторичном рынке — на 25,6%.