Аналитики рассказали, как изменились цены на новостройки в РФ

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1 час назад

Аналитики заявили о подорожании новостроек в России на 15% за год

Никита Бородкин

Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках за 2022 год выросла на 14,6%, а на вторичном рынке цены поднялись на 10%. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Фото: ТАССТАСС

По его словам, наиболее заметный рост средней стоимости вторичного жилья зафиксирован в Омске (16,9%), Краснодаре (16,2%) и Воронеже (14,2%). Наименьший прирост среди городов-миллионников отмечается в Ростове-на-Дону (6,6%).

Для сравнения в материале приводятся данные за 2021 год. Тогда цены на недвижимость в российских новостройках поднялись на 16,3%, на вторичном рынке — на 25,6%.

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Как отмечают участники рынка недвижимости, цены росли медленнее, чем в прошлом году. Из-за неопределенной обстановки на фоне политических событий большинство граждан решили отложить или вовсе отказаться от планов на покупку недвижимости. Опрошенные компании надеются, что в новом году повышение спроса на жилье поддержит льготная ипотека на новостройки, а сам рост цен будет находиться в пределах инфляции. При этом спрос на квартиры все равно не будет масштабным, учитывая снижение доходов россиян.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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