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3 часа назад

В России утвердили льготную ипотеку для жителей новых регионов со ставкой 2%

Елена Прошина

Правительство России запустило льготную ипотечную программу для жителей новых регионов - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ставка будет составлять не более 2% годовых. Об этом пишет РИА Новости.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», - говорится в сообщении кабмина.

Таким образом, жители новых территорий смогут получить льготную ипотеку по ставке не более 2% годовых на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита составит 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%.

«Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством 15 декабря предложил выдавать ипотеку на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ. Глава государства также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов до конца первого квартала 2023 года.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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