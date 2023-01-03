«Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.