Названы лидеры среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья

Москва возглавила топ городов по количеству продаваемого жилья на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

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Отмечается, что по сравнению с началом 2022 года к январю 2023 года количество выставленных на продажу вторичных квартир в столице увеличилось на 24,8 %.

На втором позиции в рейтинге оказался Новосибирск, который получил прибавку в 22,1 %. На третьем месте оказался Воронеж с увеличением на 16,9 %.