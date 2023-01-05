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9 минут назад

Названы лидеры среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья

РИА "ФедералПресс"

Москва возглавила топ городов по количеству продаваемого жилья на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

Названы лидеры среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по сравнению с началом 2022 года к январю 2023 года количество выставленных на продажу вторичных квартир в столице увеличилось на 24,8 %.

На втором позиции в рейтинге оказался Новосибирск, который получил прибавку в 22,1 %. На третьем месте оказался Воронеж с увеличением на 16,9 %.

В топ-5 по продажам также вошли Уфа и Омск, получив прибавку в 14,7 % и 10,5 % соответственно, передают «Известия».

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