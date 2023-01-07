Спрогнозированы цены на жилье в 2023 году

Стоимость недвижимости в России в 2023 году по сравнению с прошлым годом практически не изменится, заявил эксперт банка «Открытие» Константин Енин. Об этом пишет «Прайм».

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«Цены на жилье при отсутствии новых шоков останутся примерно на уровне 2022 года», - уточнил эксперт.

По его мнению, основным фактором поддержки текущего уровня цен будет уменьшение совокупного объема строящегося жилья.

Кроме того, полагает эксперт, на рынке жилья скажется политика Банка России в области дополнительного субсидирования ипотечных ставок застройщикам.