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21 минуту назад

Спрогнозированы цены на жилье в 2023 году

Илья Родин

Стоимость недвижимости в России в 2023 году по сравнению с прошлым годом практически не изменится, заявил эксперт банка «Открытие» Константин Енин. Об этом пишет «Прайм».

Спрогнозированы цены на жилье в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на жилье при отсутствии новых шоков останутся примерно на уровне 2022 года», - уточнил эксперт.

По его мнению, основным фактором поддержки текущего уровня цен будет уменьшение совокупного объема строящегося жилья.

Кроме того, полагает эксперт, на рынке жилья скажется политика Банка России в области дополнительного субсидирования ипотечных ставок застройщикам.

Таким образом, резюмировал Енин, рынок постепенно стабилизируется. Он добавил, что в 2023 году может наблюдаться также незначительный рост продаж первичного жилья по сравнению с 2022 годом.

Недвижимость,Банк России,ФК Открытие,
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