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1 час назад

Эксперт спрогнозировал скидки на вторичное жилье в России

Илья Родин

В России вторичное жилье в ближнесрочной перспективе будет продаваться со скидками, заявил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Об этом пишут «Известия».

Спрогнозированы скидки на вторичное жилье в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться», - отметил эксперт.

По его мнению, в феврале 2023 года возможна определенная активизация на рынке. Спрос «подогреют» покупатели с материнским капиталом, которые могут проявиться после очередной индексации.

Зайцев уточнил, что сейчас средний дисконт при продаже квартир на вторичном рынке держится на уровне 5,9–6%. Он добавил, что собственники пока не желают снижать цены в объявлениях, так как надеются продать свои квартиры по максимально высокой цене.

По его оценке, частных инвесторов привлекают объекты недвижимости, которые собственники стремятся продать как можно быстрее, по тем или иным причинам. Дисконт на такие квартиры может составлять 20–25%.

Инвесторы покупают их, делают ремонт и продают со значительной наценкой, пояснил эксперт.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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