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1 час назад

Названы секреты инвестиций в недвижимость в 2023 году

Свободная пресса

Эксперт Сергей Зайцев заявил, что на рынке вторичной недвижимости в России в наступившем году лучше зарабатывать на краткосрочных или долгосрочных инвестициях в недвижимость. Среднесрочные инвестиции стали менее актуальны.

Раскрыты секреты инвестиций в недвижимость в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Продолжительный период на рынке недвижимости практически во всех крупных городах достаточно было приобрести ликвидный объект и спустя год-два его можно было продать с доходностью от 15% годовых. Сейчас рынок меняется, — цитируют "Известия" Зайцева.

Но сейчас, по мнению эксперта, наиболее оптимальными становятся инвестиции на короткий срок, до 3–4 месяцев. При этом покупатели всё чаще склоняются к выбору квартир с ремонтом и всё реже готовы приобретать объекты в неудовлетворительном состоянии, сказал он.

«Часть тех, кто на волне ажиотажного спроса приобрел вторую и третью квартиру, сейчас хотят их срочно продать для погашения ипотеки. Нередко такие квартиры можно приобрести с хорошим дисконтом, доходящим до 20–30% от рыночной стоимости», — продолжает эксперт.

Именно такие квартиры сейчас наиболее популярны среди инвесторов, которые выкупают их, делают ремонт и продают в максимально сжатые сроки — обычно в течение 3–4 месяцев после покупки, сказал он.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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