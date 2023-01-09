Раскрыты секреты инвестиций в недвижимость в 2023 году

Эксперт Сергей Зайцев заявил, что на рынке вторичной недвижимости в России в наступившем году лучше зарабатывать на краткосрочных или долгосрочных инвестициях в недвижимость. Среднесрочные инвестиции стали менее актуальны.

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«Продолжительный период на рынке недвижимости практически во всех крупных городах достаточно было приобрести ликвидный объект и спустя год-два его можно было продать с доходностью от 15% годовых. Сейчас рынок меняется, — цитируют "Известия" Зайцева.

Но сейчас, по мнению эксперта, наиболее оптимальными становятся инвестиции на короткий срок, до 3–4 месяцев. При этом покупатели всё чаще склоняются к выбору квартир с ремонтом и всё реже готовы приобретать объекты в неудовлетворительном состоянии, сказал он.

«Часть тех, кто на волне ажиотажного спроса приобрел вторую и третью квартиру, сейчас хотят их срочно продать для погашения ипотеки. Нередко такие квартиры можно приобрести с хорошим дисконтом, доходящим до 20–30% от рыночной стоимости», — продолжает эксперт.