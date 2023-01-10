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1 час назад

Что повлияет на стоимость жилья в 2023 году: названы три фактора

Лера Букина

Цена квадратного метра в 2023 году будет зависеть от уровня инфляции, доступности стройматериалов и ставок по ипотеке. Об этом заявила основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс, передают «Известия».

Что повлияет на стоимость жилья в 2023 году: названы три фактора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила о том, что российский регулятор ожидает снижения инфляции до 5-7% в текущем году. При этом, как указала эксперт, инфляция в декабре оценивалась в 12,65%. Так, цены будут демонстрировать рост, но медленнее, отметила собеседница. По ее словам, речь идет и о недвижимости.

Аверс также отметила, что инвестиции в недвижимость являются проверенным способом сохранения и приумножения своих сбережений.

Аналитик также высказалась о доступности стройматериалов. По ее словам, ограничения осложнили поставки данной продукции из других стран и повысили на нее цену.

По мнению собеседницы, девелоперы будут не готовы продавать жилье в убыток. В этой связи, как уточнила она, на рынке не прогнозируется существенного снижения стоимости новостроек.

Спрогнозированы скидки на вторичное жилье в России

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что в России вторичное жилье в ближайшем будущем будут продаваться с дисконтом. Эксперт не исключил активизации на рынке в феврале. По его мнению, спрос «подогреют» покупатели с материнским капиталом.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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