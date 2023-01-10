Что повлияет на стоимость жилья в 2023 году: названы три фактора

Цена квадратного метра в 2023 году будет зависеть от уровня инфляции, доступности стройматериалов и ставок по ипотеке. Об этом заявила основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс, передают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она напомнила о том, что российский регулятор ожидает снижения инфляции до 5-7% в текущем году. При этом, как указала эксперт, инфляция в декабре оценивалась в 12,65%. Так, цены будут демонстрировать рост, но медленнее, отметила собеседница. По ее словам, речь идет и о недвижимости.

Аверс также отметила, что инвестиции в недвижимость являются проверенным способом сохранения и приумножения своих сбережений.

Аналитик также высказалась о доступности стройматериалов. По ее словам, ограничения осложнили поставки данной продукции из других стран и повысили на нее цену.

По мнению собеседницы, девелоперы будут не готовы продавать жилье в убыток. В этой связи, как уточнила она, на рынке не прогнозируется существенного снижения стоимости новостроек.