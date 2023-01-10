Жилье в России продолжит становиться меньше

В 2023 году площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться. О том, что новое жилье в России станет меньше, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз компании «Метриум».

Фото: РИА Новости РИА Новости

С помощью сокращения площади застройщики будут оптимизировать предложение под возможности покупателей. По словам экспертов, причина заключается в ожидаемом продолжении сокращения доходов россиян, а также в повышении ставок по ипотеке. Построив квартиру меньше, девелопер сможет сократить стоимость жилья и сделать его более доступным.

В период с января по ноябрь 2022 года средняя площадь новой квартиры в Москве сократилась с 58,3 квадратных метра до 54,3 квадратных метра. В общем по стране показатель составил около 50 «квадратов» — аналитики считают, что эта цифра может стать ориентировочной и для столицы.