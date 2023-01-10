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1 час назад

Жилье в России продолжит становиться меньше

Lenta.ruиещё 1

В 2023 году площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться. О том, что новое жилье в России станет меньше, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз компании «Метриум».

Жилье в России продолжит становиться меньше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С помощью сокращения площади застройщики будут оптимизировать предложение под возможности покупателей. По словам экспертов, причина заключается в ожидаемом продолжении сокращения доходов россиян, а также в повышении ставок по ипотеке. Построив квартиру меньше, девелопер сможет сократить стоимость жилья и сделать его более доступным.

В период с января по ноябрь 2022 года средняя площадь новой квартиры в Москве сократилась с 58,3 квадратных метра до 54,3 квадратных метра. В общем по стране показатель составил около 50 «квадратов» — аналитики считают, что эта цифра может стать ориентировочной и для столицы.

О сокращении площади квартир в московских новостройках сообщалось в начале декабря 2022 года. Средняя площадь объекта комфорт-класса составила 45,6 квадратных метра, объекта бизнес-класса — 57,7 «квадрата», а премиум-класса — 79,7 «квадрата». Единственной категорией, где жилье стало больше, стал элитный класс. Рост составил 3,4 квадратного метра, до 138,7 «квадрата».

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