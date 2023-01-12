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2 часа назад

Россиян научили сдавать в аренду жилье в Турции

Lenta.ruиещё 1

При покупке жилья в Турции под сдачу лучше всего выбирать объект в центре города. Сдавать в аренду недвижимость в другой стране россиян научила директор по развитию агентства недвижимости W Estates Екатерина Топалоглу, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россиян научили сдавать в аренду жилье в Турции
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Топалоглу, в настоящее время в Турции запрещена сдача квартиры в краткосрочную аренду, однако некоторые строящиеся апарт-комплексы имеют общую лицензию на номера. Это позволяет собственникам сдавать свои помещения. Выбирая объект под сдачу, стоит обратить внимание не только на его расположение, но и на системы безопасности здания и доступ к транспортной инфраструктуре.

«Получать доход и производить регулярные платежи за различные коммунальные услуги достаточно просто, так как расчетный счет в местном банке необходим для приобретения объекта. Его же можно использовать для получения дохода и проведения базовых платежей», — рассказала Топалоглу.

Средняя доходность от сдачи квартиры в Турции составляет три-четыре процента годовых. Эксперт отметила, что перепродажа объекта значительно выгоднее — в таком случае доходность достигает 30-40 процентов.

В декабре Турция возглавила список самых популярных стран для покупки жилья у россиян. По итогам десяти месяцев 2022 года на нее пришелся 31 процент от общего числа связанных с приобретением недвижимости запросов от граждан России.

Недвижимость,Экономика России,
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