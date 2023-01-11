Риелторы спрогнозировали падение цен на вторичное жилье в Москве

Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал, что ждет рынок недвижимости в столичном регионе.
«Допускаю, что в дальнейшем, постепенно, цены опустятся еще на 5 %», – сказал он.
В качестве причины снижения цен в столице Шлома назвал «перегрев рынка» в 2020–2021 годах, в результате которого образовался «огромный ценовой пузырь». Эксперт также назвал тренды на рынке недвижимости.
По его словам, из-за возросшей финансовой грамотности потенциальных покупателей больше не отпугивают квартиры, находящиеся под залогом. Кроме того, заметен рост числа «прямых обменов», который подразумевает передачу собственниками своих жилых помещений друг другу, добавил эксперт в разговоре с газетой «Известия».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в России резко упали цены на аренду жилья.