Риелторы спрогнозировали падение цен на вторичное жилье в Москве

«Допускаю, что в дальнейшем, постепенно, цены опустятся еще на 5 %», – сказал он.

В качестве причины снижения цен в столице Шлома назвал «перегрев рынка» в 2020–2021 годах, в результате которого образовался «огромный ценовой пузырь». Эксперт также назвал тренды на рынке недвижимости.

По его словам, из-за возросшей финансовой грамотности потенциальных покупателей больше не отпугивают квартиры, находящиеся под залогом. Кроме того, заметен рост числа «прямых обменов», который подразумевает передачу собственниками своих жилых помещений друг другу, добавил эксперт в разговоре с газетой «Известия».