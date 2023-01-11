Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Риелторы спрогнозировали падение цен на вторичное жилье в Москве

РИА "ФедералПресс"

Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал, что ждет рынок недвижимости в столичном регионе.

Риелторы спрогнозировали падение цен на вторичное жилье в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Допускаю, что в дальнейшем, постепенно, цены опустятся еще на 5 %», – сказал он.

В качестве причины снижения цен в столице Шлома назвал «перегрев рынка» в 2020–2021 годах, в результате которого образовался «огромный ценовой пузырь». Эксперт также назвал тренды на рынке недвижимости.

По его словам, из-за возросшей финансовой грамотности потенциальных покупателей больше не отпугивают квартиры, находящиеся под залогом. Кроме того, заметен рост числа «прямых обменов», который подразумевает передачу собственниками своих жилых помещений друг другу, добавил эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России резко упали цены на аренду жилья.

Недвижимость,Сергей Шлома,Инком-Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители