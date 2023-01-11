Ввод офисов в Москве упал в 2022 году на 42%

В Москве в 2022 году ввели 341 тысячу квадратных метров офисов - менее половины от заявленных девелоперами планов и на 42% ниже, чем в 2021 году, говорится в сообщении консалтинговой компании IBC Real Estate.

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В нем указывается, что в 2022 году девелоперы планировали завершить строительство 755 тысяч "квадратов" офисной недвижимости.

"Ввод 2022 года оказался значительно ниже ожидаемых в начале года значений, что связано с ухудшением экономической ситуации, усложнением цепочек поставок строительных материалов, расторжением арендных договоров и снижением спроса. В 2023 году мы ожидаем дальнейшее снижение показателя – его значение не превысит 250-300 тысяч квадратных метров", – отмечается в сообщении.