Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом

Газета.Ruиещё 2

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, передает RT.

В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом
Фото: ТАССТАСС

Политолог обратил внимание в своем обращении на то, что в настоящее время граждане обладают правом потратить средства материнского капитала на покупку в собственность новой жилой площади. В то же время, как указал он, у многих молодых семей с детьми отсутствует возможность приобрести собственную недвижимость, в том числе и с использованием ипотечного кредитования.

Бывает, что такие семьи снимают жилую площадь по договору найма. Орлов напомнил, что сегодня законодательство не разрешает им тратить средства маткапитала на оплату части данной аренды. Однако это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей, которые только строят свою профессиональную карьеру, отметил он.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала", — сказано в тексте обращения.

Ранее руководитель проектов сервиса "Актион Госфинансы" Ольга Березина в беседе с "Газетой.Ru" напомнила, на какие цели семья может потратить материнский капитал.

Недвижимость,Антон Котяков,Антон Орлов,Минтруд России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители