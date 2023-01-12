В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, передает RT.

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Политолог обратил внимание в своем обращении на то, что в настоящее время граждане обладают правом потратить средства материнского капитала на покупку в собственность новой жилой площади. В то же время, как указал он, у многих молодых семей с детьми отсутствует возможность приобрести собственную недвижимость, в том числе и с использованием ипотечного кредитования.

Бывает, что такие семьи снимают жилую площадь по договору найма. Орлов напомнил, что сегодня законодательство не разрешает им тратить средства маткапитала на оплату части данной аренды. Однако это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей, которые только строят свою профессиональную карьеру, отметил он.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала", — сказано в тексте обращения.