Россиянин впервые бесплатно получил «арктический гектар» в собственность

«Я работаю школьным учителем, так что выбрал землю недалеко от города, чтобы недалеко ездить на работу. (...) Это вдвойне удобно, так как одновременно становишься полновластным собственником участка и получаешь необходимые средства для строительства. Летом, когда потеплеет, подрядчик приступит к работам», — рассказал россиянин.