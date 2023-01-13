Перечислены российские города с подешевевшими комнатами

«Только в пяти российских городах стоимость выставленных на продажу комнат, по данным «Мира квартир», за год снизилась. В Севастополе они подешевели на 7,9 процента, в Сочи — на 5,6 процента, в Симферополе — на 4,7 процента, а в Махачкале и Москве на — 1,7 процента и 0,3 процента соответственно», — говорится в материалах исследования.