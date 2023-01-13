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1 час назад

Россиян предупредили о нечестных риелторах в популярной курортной стране

Lenta.ru

При сдаче в аренду жилья в Дубае нечестные риелторы пытаются повесить на российских арендаторов как можно больший штраф. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил россиян эксперт по рынку недвижимости Георгий Патанин.

Россиян предупредили о нечестных риелторах в популярной курортной стране
Фото: UnsplashUnsplash

При заезде в квартиру в популярной курортной стране со съемщика берется залог от двух тысяч дирхамов (около 39,6 тысячи рублей). По словам Патанина, риелторы получают комиссию за аренду, поэтому делают все возможное, чтобы при сдаче объекта клиент заплатил как можно более крупный штраф.

«Для избежания этого при заселении нужно прямо каждую деталь квартиры сфотографировать и снять на видео», — посоветовал Патанин.

Он отметил, что таким образом удастся доказать, что дефекты и поломки появились не по вине арендатора.

Ранее в январе сообщалось, что аренда жилья в Дубае подорожала до рекордного уровня. За 2022 год плата за съемную квартиру подорожала на 27 процентов, до 95,2 тысячи дирхамов. Аренда выросла в цене в том числе благодаря высокому спросу со стороны россиян.

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