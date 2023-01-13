Россиян предупредили о нечестных риелторах в популярной курортной стране

При сдаче в аренду жилья в Дубае нечестные риелторы пытаются повесить на российских арендаторов как можно больший штраф. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил россиян эксперт по рынку недвижимости Георгий Патанин.

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При заезде в квартиру в популярной курортной стране со съемщика берется залог от двух тысяч дирхамов (около 39,6 тысячи рублей). По словам Патанина, риелторы получают комиссию за аренду, поэтому делают все возможное, чтобы при сдаче объекта клиент заплатил как можно более крупный штраф.

«Для избежания этого при заселении нужно прямо каждую деталь квартиры сфотографировать и снять на видео», — посоветовал Патанин.

Он отметил, что таким образом удастся доказать, что дефекты и поломки появились не по вине арендатора.