Доля отказов по ипотеке в России стала рекордной

По итогам 2022 года в России значительно выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Показатель за четвертый квартал оказался рекордным за всю историю наблюдений, сообщает «РБК» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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За год доля отказов по ипотеке увеличилась на 12,1 п.п. — с 34,1 процента в первом квартале до 46,2 процента в четвертом. Результат стал максимальным с 2017 года, когда доля отказов была на уровне 38,4 процента. Рост отказов по ипотеке наблюдается на протяжении последних трех лет с небольшими перерывами, отмечают эксперты.

По словам генерального директора Бюро Кредитных Историй «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, причиной роста ипотечных отказов стали внешние факторы, вынудившие кредиторов лучше выбирать заемщиков, а также повышенный спрос на ипотеку на фоне снижения ключевой ставки Центробанком, развитие госпрограмм и околонулевой ипотеки. Кроме того, решение банка зависит от Персонального кредитного рейтинга (ПКР) — чем он выше, тем больше шансов получить одобрение по ипотеке. При этом среднее значение ПКР ипотечного заемщика к концу 2022 года оказалось существенно выше, чем средний рейтинг заявителя по другим типам кредитов.

Лагуткин считает, что в 2023 году доля ипотечных отказов может вернуться к показателям 2021 года — то есть 28-30 процентов.

«Это станет следствием регулирования рынка, вынуждающего кредиторов отказываться от нулевых маркетинговых ставок, стабилизации внешних факторов и развивающейся со стороны государства поддержки отдельных групп потребителей, которые смогут позволить себе улучшение жилищных условий», — пояснил эксперт.