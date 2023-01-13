Дан прогноз цен на «вторичку» в Москве

По словам риелтора, январь 2023 года на рынке готового жилья в Москве будет лучше, чем ранее ожидалось. Он отметил, что на фоне того, что в данный момент идет сокращение объема предложения недвижимости на срочный выкуп, можно сделать вывод о том, что рынок «вторички» восстанавливается. Кроме того, за стабилизацией, как правило, следует рост, так что во втором квартале наступившего года Летенков ожидает, что столичное жилье подорожает.