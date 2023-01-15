Юрист перечислила причины конфисковать имущество у граждан

Недвижимое имущество могут отнять за его использование не по назначению. Причины конфискации назвала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

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По словам Кудерко, за захламление или использование объектов не по назначению уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения. После объект через суд могут продать. Средства, полученные с продажи, собственнику вернут, но удержат все расходы за устранение нарушений.

Также собственник квартиры может лишиться ее за создание в ней хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса, напомнила юрист. Однако в Жилищном комплексе установлено исключение, разрешающее обустраивать офис в жилом помещении.