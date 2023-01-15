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1 час назад

Россияне оказались в лидерах среди других иностранцев по числу ВНЖ Турции

Lenta.ru

Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство. Об этом говорится в данных управления по миграции Турции, пишет РИА Новости.

Россияне оказались в лидерах среди иностранцев по числу ВНЖ Турции
Фото: UnsplashUnsplash

Всего число иностранцев, которые находятся в Турции с видом на жительство в 2022 году, составило более 1 354 000 человек. При этом ВНЖ Турции получили более 153 тысяч граждан РФ, на втором месте после них — 131 тысяча граждан Ирака и более 100 тысяч сирийцев. Получивших ВНЖ выходцев с Украины — более 47 тысяч.

Кроме того, граждане Азербайджана оказались в лидерах по числу ВНЖ, выданных на основании семейных связей или обучения в стране. Максимальное число иностранцев зарегистрировано в Стамбуле — более 706 тысяч человек.

В Турции массово отказывают в выдаче ВНЖ гражданам России

В ноябре 2022 года россияне бросились скупать жилье в Турции, которое позволяет получить вид на жительство в стране (ВНЖ), — спрос на такую недвижимость оказался в 11 раз выше, чем в аналогичный месяц 2021-го. Российский интерес к покупке недвижимости в Турции ради ВНЖ или гражданства за 11 месяцев 2022 года вырос на 773,16 процента относительно результата за аналогичный период 2021-го и на 1484,97 процента — относительно одиннадцати месяцев 2020-го.

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