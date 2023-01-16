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43 минуты назад

Россияне заняли первое место по покупке недвижимости в Дубае

Лера Букина

Россияне возглавили рейтинг крупнейших покупателей жилья в Дубае в 2022 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на брокерскую фирму Betterhomes, которая базируется в этом городе.

Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что тенденция связана с ситуацией на Украине. Согласно информации фирмы, в прошлом году зарегистрировали свыше 86 тыс. сделок по купле и продаже жилья, что превысило рекордное значение в 2009 году (80 тыс. сделок).

В общей сложности недвижимости в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов за 2022 год продали на сумму около 208 млрд дирхамов ($56,6 млрд). Этот уровень демонстрирует рост на 80% к 2021 году.

На второй строчке расположились жители Великобритании, на третьей – Индии, на четвертой - Италии, а на пятом - Франции.

Граждане Китая не вошли в пятерку в связи с тем, что власти этой страны сурово боролись с коронавирусом, отмечает агентство.

В фирме Betterhomes выразили уверенность в том, что Дубай будет продолжать привлекать новых жильцов и инвесторов.

Ранее сообщалось, что, по данным Metropolitan Group, в конце третьего квартала прошлого года среднегодовая арендная плата за виллу в Дубае составила $73 тыс., а средняя стоимость аренды апартаментов в эмирате увеличилась на 27%, до $24 500.

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