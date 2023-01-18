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3 часа назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

РИА "ФедералПресс"

В России появилась новая схема мошенничества с жильем – у граждан, которые недавно продали квартиру, отбирают деньги. Об этом предупредил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем
Фото: ТАССТАСС

«Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и, выдавая себя за представителей банков, говорят о попытке мошенников вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи. Затем уговаривают перевести их на безопасный счет», – отметил специалист.

По его словам, если человек передает все данные аферистам, то они забирают деньги себе. Ильдар Хусаинов добавил, что такой вид мошенничества стал популярен в последние годы. Гражданам рекомендовали внимательно читать документы, которые они подписывают, пишут «Известия».

Раскрыта новая схема мошенничества с квитанциями ЖКХ

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как заставить банк вернуть украденные с карты деньги. В частности, в случае кражи денег с банковской карты юристы советуют россиянам обратиться в отделение банка и написать заявления о блокировке счета.

Недвижимость,Ильдар Хусаинов,
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