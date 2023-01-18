Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

В России появилась новая схема мошенничества с жильем – у граждан, которые недавно продали квартиру, отбирают деньги. Об этом предупредил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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«Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и, выдавая себя за представителей банков, говорят о попытке мошенников вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи. Затем уговаривают перевести их на безопасный счет», – отметил специалист.

По его словам, если человек передает все данные аферистам, то они забирают деньги себе. Ильдар Хусаинов добавил, что такой вид мошенничества стал популярен в последние годы. Гражданам рекомендовали внимательно читать документы, которые они подписывают, пишут «Известия».