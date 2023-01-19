Дан прогноз цен на частные дома в 2023 году

В 2023 году в России цены на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в массовом сегменте снизятся, а в высокобюджетном — повысятся. Такой прогноз дали аналитики строительной компании «Дом Лазовского» по результатам исследования, пишет РБК.

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По словам экспертов, ценообразование в сегменте ИЖС на 60 процентов зависит от цен на стройматериалы и на 40 процентов — от стоимости работ. Они отметили, что прогноз на 2023 год для различных сегментов получился разнонаправленным, так как при возведении элитных загородных домов используется значительная доля зарубежных материалов, а также потому, что из-за дефицита кадров стоимость услуг специалистов, трудящихся в верхнем ценовом сегменте, значительно увеличилась.

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Согласно данным специалистов, в 2022 году упали цены на ряд российских стройматериалов — газобетон стал дешевле на 60 процентов, а древесина — на 25-150 процентов. В результате стоимость загородных домов в стандартном и комфорт-классах уже снизилась на 10 процентов. При этом эксперты предполагают дальнейшее удешевление всех частных домов, кроме тех, которые относятся к элитному сегменту, на 10 процентов, в силу расширения программы импортозамещения в РФ. Они убеждены, что вместе с понижением цен и наличием льготных ипотечных программ спрос на такую недвижимость вырастет на 10-20 процентов.

«В премиальном сегменте ИЖС в текущей геополитической ситуации и с данным набором отечественных материалов можно говорить только о повышении цен в первом-втором квартале 2023 года на 25-30 процентов», — предсказали специалисты.

Несмотря на увеличение стоимости элитных загородных домов, спрос останется неизменным.

В исследовании сообщается, что в 2022 году интерес к покупке загородных домов упал на 50 процентов, а цены — в среднем на 10 процентов. Изменения не коснулись лишь элитного рынка, где не наблюдалось снижения спроса и цен.