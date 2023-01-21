Названа минимальная стоимость ремонта в московской квартире

«Стоимость черновых работ, которые включают в себя подготовку поверхностей потолка, пола и стен к дальнейшим чистовым работам и проведение инженерных коммуникаций, вместе с материалами для квартиры в новостройке составляет 7–11 тысяч рублей на квадратный метр», – передает РИА Новости.

Поэтому черновая отделка квартиры площадью 40 квадратных метров будет стоить от 280 до 440 тысяч рублей. Затраты на чистовую отделку такой жилплощади составят около 250 тысяч. Минимальный набор сантехники обойдется собственнику примерно в 110 тысяч рублей, еще около 20 тысяч нужно будет заплатить за установку. Стоимость мебели для классической «однушки» составляет почти 700 тысяч рублей. Плита, стиральная машина, холодильник и другая бытовая мебель будут стоить еще 50–100 тысяч рублей.