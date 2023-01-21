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3 часа назад

Названа минимальная стоимость ремонта в московской квартире

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Капитальный ремонт стандартной квартире московской новостройки в 2023 году обойдется в 1,5–1,8 млн рублей. В стоимость входит отделка, установка сантехники и мебели.

Названа минимальная стоимость ремонта в московской квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стоимость черновых работ, которые включают в себя подготовку поверхностей потолка, пола и стен к дальнейшим чистовым работам и проведение инженерных коммуникаций, вместе с материалами для квартиры в новостройке составляет 7–11 тысяч рублей на квадратный метр», – передает РИА Новости.

Поэтому черновая отделка квартиры площадью 40 квадратных метров будет стоить от 280 до 440 тысяч рублей. Затраты на чистовую отделку такой жилплощади составят около 250 тысяч. Минимальный набор сантехники обойдется собственнику примерно в 110 тысяч рублей, еще около 20 тысяч нужно будет заплатить за установку. Стоимость мебели для классической «однушки» составляет почти 700 тысяч рублей. Плита, стиральная машина, холодильник и другая бытовая мебель будут стоить еще 50–100 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, как правильно выбрать квартиру для аренды или покупки.

Недвижимость,Выплаты,
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