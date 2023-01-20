Названы самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку

По словам специалистов, из-за изменения условий семейной ипотеки, согласно которым теперь на жилищный кредит смогут претендовать семьи, в которых есть двое детей возрастом до 18 лет, ей сможет воспользоваться значительно большее количество семей. В результате, убеждены они, предпочтения покупателей также трансформируются. Ранее при использовании программы семейной ипотеки клиенты зачастую стремились улучшить свои жилищные условия, а не приобрести первый собственный объект недвижимости, и в результате наибольшим спросом пользовались «двушки» и «трешки». В 2023 же году такие форматы жилья, предсказывают эксперты, также останутся в числе наиболее предпочтительных, однако теперь к ним присоединятся и компактные лоты — их заемщики будут покупать в качестве будущего отдельного дома для детей.