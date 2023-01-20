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59 минут назад

Названы самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку в 2023 году

Lenta.ru

Самыми популярными форматами жилья, которые будут приобретать по семейной ипотеке, в 2023 году станут двух- и трехкомнатные квартиры, а также малометражные лоты. Подобный прогноз «Ленте.ру» дали эксперты девелоперской компании «Мармакс».

Названы самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалистов, из-за изменения условий семейной ипотеки, согласно которым теперь на жилищный кредит смогут претендовать семьи, в которых есть двое детей возрастом до 18 лет, ей сможет воспользоваться значительно большее количество семей. В результате, убеждены они, предпочтения покупателей также трансформируются. Ранее при использовании программы семейной ипотеки клиенты зачастую стремились улучшить свои жилищные условия, а не приобрести первый собственный объект недвижимости, и в результате наибольшим спросом пользовались «двушки» и «трешки». В 2023 же году такие форматы жилья, предсказывают эксперты, также останутся в числе наиболее предпочтительных, однако теперь к ним присоединятся и компактные лоты — их заемщики будут покупать в качестве будущего отдельного дома для детей.

В январе заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что в России с начала 2023 года рекордно вырос спрос на семейную ипотеку. Согласно данным эксперта, доля заявок на нее составила 74 процента от всех заявок на кредиты для покупки новостроек.

Недвижимость,Татьяна Решетникова,
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