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1 час назад

Ставку по льготной сельской ипотеке снизили до 0,1% для приграничных территорий

ТАССиещё 10

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, снижающее до 0,1% размер ставки по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Ставку по льготной сельской ипотеке снизили для ряда россиян
Фото: ТАССТАСС

"Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%", - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, с момента старта программы "Сельская ипотека" уже выдано более 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд рублей, благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. м жилья. Кредит в рамках программы можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на сельскую местность и городах с населением не более 30 тыс. человек.

Недвижимость,Михаил Мишустин,
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