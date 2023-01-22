Ставку по льготной сельской ипотеке снизили для ряда россиян

"Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%", - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, с момента старта программы "Сельская ипотека" уже выдано более 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд рублей, благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. м жилья. Кредит в рамках программы можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на сельскую местность и городах с населением не более 30 тыс. человек.