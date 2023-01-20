Банки начинают постепенно отказываться от ипотеки по заниженным ставкам

Банки и застройщики в России в декабре стали постепенно отказываться от выдачи ипотечных кредитов по околонулевым ставкам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Центробанка РФ .

В регуляторе считают, что в краткосрочной перспективе это может привести к «повышению кредитных ставок на первичном рынке». При этом в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышением ставки по ней и расширением параметров семейной ипотеки также стоит ожидать стабилизации некоторого спроса на ипотеку под залог договора долевого участия в строительстве, отметили в ЦБ.