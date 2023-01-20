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50 минут назад

Банки начинают постепенно отказываться от ипотеки по заниженным ставкам

Елена Прошина

Банки и застройщики в России в декабре стали постепенно отказываться от выдачи ипотечных кредитов по околонулевым ставкам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Банки начинают постепенно отказываться от ипотеки по заниженным ставкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В регуляторе считают, что в краткосрочной перспективе это может привести к «повышению кредитных ставок на первичном рынке». При этом в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышением ставки по ней и расширением параметров семейной ипотеки также стоит ожидать стабилизации некоторого спроса на ипотеку под залог договора долевого участия в строительстве, отметили в ЦБ.

Названы самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку

Кроме того часть платежеспособного спроса может перераспределиться в пользу расширенной программы семейной ипотеки, поддерживая высокую кредитную активность в ипотечном сегменте, добавили в Банке РФ.

Недвижимость,Банк России,
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