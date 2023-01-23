Риелторы рассказали, в каких городах России покупают жилье москвичи

Самые популярные локации в России, где москвичи приобретают жилье, - Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, рассказали РИА Недвижимость риелторы.

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Спрос растет

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В 2022 году число заявок от москвичей на покупку объектов недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу выросло на 65% по сравнению с показателем 2021 года, сообщила руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

"В топе городов, интересных для москвичей с точки зрения покупки жилья, в 2022 году оказались Санкт-Петербург (20,7% в структуре межрегионального спроса ), Краснодар и Сочи (суммарно 33,4%)", - рассказала она.

Также у москвичей, по ее данным, для покупки жилой недвижимости популярны Екатеринбург (10,1%), Нижний Новгород (7,8%) и Тула (6,9%). Еще около 11,4% заявок в 2022 году пришлось на города и поселки Алтайского края.

Переезд или инвестиция

Среди причин для покупки москвичами жилья в регионах страны руководитель направления межрегиональных сделок компании "Этажи" Андрей Тютюнов назвал желание вернуться на историческую родину, покупку квартиры в инвестиционных целях, в том числе для сдачи в аренду, переезд в регионы с более благоприятным климатом, регулярные командировки в конкретный регион или расширение собственного бизнеса.

Вместе с тем в 2022 году спрос на жилую недвижимость со стороны москвичей часто был связан с желанием переехать подальше от столицы, но в город-миллионник, комфортный для жизни, с развитой инфраструктурой и отмеченный положительными отзывами, рассказала Никитина. В связи с этим жилье в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге часто приобреталось для полноценного переезда.

"При выборе недвижимости в этих городах логика большинства покупателей из Москвы следующая: продать жилье в столице, на вырученные средства приобрести квартиру побольше (двухкомнатную вместо "однушки", трехкомнатную вместо "двушки"), а оставшуюся на руках разницу использовать в качестве финансовой подушки безопасности", - объяснила она.

Что берут?

Как отметил Тютюнов, более половины (52%) москвичей, покупающих жилье в регионах, выбирают новостройки, 35% - вторичную недвижимость и 13% - загородную.

При этом, по его данным, на первичном рынке половина заявок приходится на покупку однокомнатных, треть - двухкомнатных, остальные – трех- и других многокомнатных квартир. На вторичном рынке доминируют "однушки" - более 80% от всех заявок.

"В южных городах основной запрос покупателей из Москвы приходится на студии и однокомнатные квартиры в хороших локациях. Их можно сдавать в аренду через управляющую компанию или агентство в тот период, когда собственник и его семья не будут там проживать", - уточнила Никитина.