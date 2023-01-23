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1 час назад

Продажи вторичного жилья в Москве упали за год на 22%

РИА Недвижимость

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2022 году упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22,4% - до 132,6 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.

В Москве упали продажи вторичного жилья
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется в сообщении, в декабре 2022 года ведомство зарегистрировало 14 тысяч договоров купли-продажи (мены) - почти на 30% больше, чем в прошлом месяце, но на 31% меньше результатов декабря 2021 года.

"Вторичный рынок в Москве оживился во второй половине 2022 года и показал наиболее активную динамику. По сравнению с маем, когда был установлен минимальный объем, в декабре он вырос вдвое - с 7 тысяч до 14 тысяч договоров и увеличился на треть к ноябрю, установив тем самым второй максимальный месячный показатель по регистрации переходов прав после мартовских значений", - указывается в пресс-релизе.

Недвижимость,Росреестр,
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