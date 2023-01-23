В Москве упали продажи вторичного жилья

"Вторичный рынок в Москве оживился во второй половине 2022 года и показал наиболее активную динамику. По сравнению с маем, когда был установлен минимальный объем, в декабре он вырос вдвое - с 7 тысяч до 14 тысяч договоров и увеличился на треть к ноябрю, установив тем самым второй максимальный месячный показатель по регистрации переходов прав после мартовских значений", - указывается в пресс-релизе.